هندي يحتال على بلاك روك بـ نصف مليار دولار

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:تعرضت وحدة الائتمان الخاص التابعة لشركة بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، لعملية احتيال مالي ضخمة تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار، فيما يُعتبر من أخطر وأكبر عمليات الاحتيال التي شهدها قطاع الائتمان الخاص العالمي في السنوات الأخيرة.

المتهم الرئيسي ومخططه الاحتيالي

وفقاً للتقارير الإعلامية، قام رجل الأعمال الهندي بانكيم براهمبات بتدبير عملية احتيال متقنة ومعقدة من خلال شركته المتخصصة في تمويل الاتصالات، “كاريوكس كابيتال”. تضمنت الخطة تقديم أصول وضمانات مزيفة للحصول على قروض ضخمة من مؤسسات مالية عالمية.

آلية الاحتيال

استخدمت الشركة مستحقات مزورة كضمان للحصول على مئات الملايين من الدولارات كقروض من مؤسسات مالية كبرى، على رأسها ذراع الائتمان الخاص لشركة “بلاك روك” و”بنك بي إن بي باريبا”، وتم إخفاء الاحتيال لسنوات عبر مدفوعات وهمية ومعاملات دائرية.

انكشاف المخطط

ظهرت التناقضات خلال عمليات تحقق روتينية، ومع حلول أغسطس 2025، أعلنت شركة “كاريوكس كابيتال” والجهات المقترضة المرتبطة بها إفلاسها رسمياً. وتبع ذلك بفترة وجيزة إعلان براهمبات إفلاسه الشخصي، مما أدى إلى انهيار المنظومة الاحتيالية بالكامل.

تفاصيل التمويل

بدأت شركة HPS التابعة لـ “بلاك روك” إقراض مشاريع براهمبات في 2020، وتوسعت إلى 385 مليون دولار في 2021، ثم 430 مليون دولار في 2024.

اكتشاف التزوير

بدأت القضية بعد اكتشاف مخالفات في عناوين بريد إلكتروني مرتبطة بعملاء “كاريوكس”، وتبين وجود رسائل من نطاقات وهمية تنتحل هويات شركات اتصالات حقيقية


