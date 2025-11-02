الأردن يرفع سعة تخزين الحبوب في الغباوي والموقر والقطرانة والمفرق

وطنا اليوم:رفع الأردن قدرته التخزينية للحبوب إلى أكثر من 1.1 مليون طن، موزعة على عدة مستودعات تخزينية في القطرانة والغباوي والموقر والمفرق، بما يضمن مخزونا استراتيجيا يكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر من القمح و8 أشهر من الشعير، وفق خطة حكومية شاملة لتعزيز الاحتياطي الغذائي وتوسيع البنية التخزينية في مختلف مناطق المملكة.

وعملت الحكومة على رفع السعة التخزينية في مستودعات الغباوي بأكثر من 100 ألف طن، لتصل إلى 450 ألف طن، بما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية وضمان توفر المواد الأساسية ودعم قدرة المملكة على مواجهة التقلبات العالمية في سلاسل التوريد.

وفق بيانات حكومية تظهر أعمال الحكومة في عامها الأول لوزارة الصناعة والتجارة والتموين تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع مستوعبات الحبوب في القطرانة بسعة إجمالية تبلغ 500 ألف طن، ما يشكل إضافة نوعية لقدرات التخزين الاستراتيجي في المملكة.

ووفق البيانات، جرى زيادة السعة التخزينية في مستوعبات المفرق بأكثر من 150 ألف طن، فيما توفر مستوعبات الموقر أكثر من 420 ألف طن من الطاقة التخزينية.

وأكدت البيانات أن هذه المشاريع تعزز قدرة الأردن على تخزين القمح لمدة 10 أشهر، والشعير لمدة 8 أشهر، بما يضمن استدامة توافر هذه السلع الأساسية في السوق المحلي، ويعزز جاهزية المملكة لأي ظروف طارئة أو تقلبات في الأسواق العالمية.

وفي مؤشر تعزيز الأمن الغذائي، عملت الوزارة على تنفيذ إجراءات مباشرة لانتظام عمل سلاسل التوريد، تعزيز إجراءات الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والاستمرار في تثبيت أسعار الخبز.