ترامب يهدد نيجيريا بعمل عسكري بسبب مزاعم عن قتل المسيحيين

وطنا اليوم:هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، نيجيريا بعمل عسكري بسبب مزاعم عن “قتل المسيحيين”.

وطلب ترامب من وزارة الدفاع التأهب لأي تدخل عسكري محتمل في نيجيريا إذا “واصلت” حكومة نيجيريا ما وصفه الرئيس “بالسماح بقتل المسيحيين”، نقلا عن “رويترز”.

وأضاف الرئيس الأميركي في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن الحكومة الأميركية ستوقف على الفور كل المساعدات والمعونات المقدمة إلى نيجيريا.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة قد “تذهب إلى هذا البلد المشؤوم الآن، بكل قوة، للقضاء تماما على الإرهابيين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروعة”.

وأدرج الرئيس الأميركي، الجمعة، نيجيريا على لائحة “الدول المثيرة للقلق بشكل خاص” في ما يتعلق بالحرية الدينية بسبب “التهديد الوجودي” للمسيحيين في البلاد.

واتخذ القرار بعد أشهر من ضغط مارسه أعضاء كونغرس أميركيون، يعتقدون أن المسيحيين يواجهون “إبادة جماعية” في أكبر دولة إفريقية من ناحية عدد السكان، وهو ادعاء نفته السلطات في أبوجا.

مشكلات أمنية في نيجيريا

تعاني نيجيريا مشاكل أمنية، وتنشط في شمال شرقي البلاد جماعة بوكو حرام التي أسفرت هجماتها عن أكثر من 40 ألف قتيل ومليوني نازح منذ عام 2009، وفق تقديرات للأمم المتحدة.

ويتواصل نشاط جماعة بوكو حرام، وتنظيم داعش في غرب أفريقيا المنشق عنها، رغم تراجع قوتهما في السنوات الأخيرة.

وفي وسط البلاد، تتكرر الاشتباكات الدامية بين رعاة من الفولاني، ومعظمهم مسلمون، ومزارعين هم في أغلب الأحيان مسيحيون. وكثيرا ما يتم تصويرها على أنها صراع ديني، في حين أن أساسها عموما هو التنافس على الأراضي.

أما في الشمال الغربي، فترهب عصابات إجرامية السكان من خلال مهاجمتها القرى وقتل وخطف الأشخاص للحصول على فدية، وحرق المنازل بعد نهبها.

ورد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، السبت، عبر منصة “إكس” قائلا إن “وصف نيجيريا بأنها دولة غير متسامحة دينيا لا يعكس واقعنا الوطني”.

وأضاف الرئيس النيجيري أن “الحرية الدينية والتسامح كانا دائما في قلب هويتنا الجماعية وسيظلان كذلك”.

من ينشر هذه الاتهامات؟

يقف وراء ترويج هذه المعلومات سياسيون محافظون، منهم النائب الأميركي الجمهوري كريس سميث الذي دعا في مارس (آذار) إلى إعادة إدراج نيجيريا على لائحة “الدول المثيرة للقلق بشكل خاص”.

وفي بداية أكتوبر (تشرين الأول) ، اتهم السيناتور تيد كروز والنائب رايلي مور الحكومة النيجيرية بغض الطرف عن “مذبحة” تجري بحق المسيحيين.

ولاقت تصريحاتهم صدى لدى سياسيين يمينيين متطرفين في أوروبا، منهم النائب البولندي في البرلمان الأوروبي دومينيك تارشينسكي.

كما تروج الاتهامات منظمات دينية، منها منظمة “الأبواب المفتوحة” غير الحكومية التي نشرت تقريرا عام 2023 جاء فيه أن “89% من المسيحيين الذين استشهدوا في العالم هم من بلد واحد: نيجيريا”.