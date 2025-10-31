بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الإنفاق على الرواتب يرتفع بـ274 مليون دينار العام المقبل مقارنة بالعام الحالي

30 ثانية ago
الإنفاق على الرواتب يرتفع بـ274 مليون دينار العام المقبل مقارنة بالعام الحالي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات رسمية ارتفاعًا استثنائيا في مخصصات الرواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة والذي يعتبر الاعلى منذ خمس سنوات.
وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي ان مخصصات الرواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار.
أما مخصصات التقاعد المدني والعسكري، فقد ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى خمس سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:17

مدير مدرسة أردنية يكرم طالبا ملتزما بصلاة الفجر

19:50

السفير الخصاونة يكرم أردنيا أنقذ طفلاً من حريق في رومانيا

19:43

الأمير فيصل بن الحسين يرعى انطلاق بطولة آسيا للترايثلون

19:26

حملة للتدقيق الفني على المركبات استعدادًا لفصل الشتاء السبت

19:19

موديز: الاقتصاد الأردني يحافظ على الاستقرار رغم التحديات الإقليمية

19:11

مايكروسوفت: الأردن الثالث عربيا و29 عالميا في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي

19:08

اجتماع وزاري مرتقب الاثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة

18:54

العيسوي يستقبل الشيخ محمد فنيخر البري

16:42

الصفدي يشارك اليوم في الدورة 21 لحوار المنامة بالبحرين

16:26

الحرب عادت داخل مناطق الخط الأصفر في غزة

16:09

الفرح: كلفة صيانة مركز صحي ماعين الشامل ومركز صحي العريش مليون دينار

16:02

وفاة شخصين إثر محاصرتهم داخل بئر مياه في اربد

وفيات
وفيات الجمعة 31-10-2025الموت يغيِّب رجل الأعمال الكويتي فوزي مساعد الصالحوفيات الخميس 30-10-2025وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025