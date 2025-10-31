بنك القاهرة عمان
اجتماع وزاري مرتقب الاثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:يعقد وزراء خارجية الدول الذين التقوا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في 23 أيلول 2025 في نيويورك، اجتماعا لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وقال فيدان، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني مارغوس تساكنا، بأنقرة، إنّ الوزراء سيناقشون خلال الاجتماع الذي سيعقد في اسطنبول التركية، الخطوات التالية، في ظل الجهود الدولية المستمرة لتثبيت التهدئة.
وأضاف أن الاجتماع “لتقييم تقدمنا ومناقشة ما يمكننا تحقيقه معا في المرحلة المقبلة”.
وأشار إلى أن المفاوضات ما تزال جارية لتشكيل “قوة عمل لغزة” إلى جانب “قوة الاستقرار”، مؤكداً أن المشاورات مع الأطراف المعنية مستمرة من أجل ضمان استمرارية وقف إطلاق النار.
وبين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يبحث عن ذريعة لانتهاك وقف إطلاق النار في غزة واستئناف الإبادة الجماعية أمام أعين العالم، مؤكدا ضرورة إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على آمال السلام الدائم واستمرار الأمن في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية إنه يُنتظر أن يشارك في الاجتماع المرتقب وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وباكستان وإندونيسيا والسعودية ومصر التي لم تؤكد مشاركتها بعد، إضافة إلى تركيا.
وعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، في 23 أيلول 2025، في نيويورك اجتماع لترامب وقادة دول عربية وإسلامية، شارك فيه الأردن والإمارات وقطر والسعودية ومصر وتركيا وإندونيسيا وباكستان.


