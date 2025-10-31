تخفيض أسعار البنزين 90 و95 لشهر تشرين الثاني

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، الجمعة، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–30 تشرين الثاني المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول الحالي وقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) واستقرار سعر الديزل خلال شهر تشرين الأول الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبيّن انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (10) فلسات/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (5) فلسات/لتر، واستقرار سعر الديزل.

وعليه، قرّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (845) فلسا/لتر بدلاً من (855) فلسا/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1075) فلسا/لتر بدلاً من (1080) فلسا/لتر، وتثبيت سعر بيع الديزل عند (685) فلسا/لتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند (620) فلسا/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/ أسطوانة.

ويشار إلى أن معدل سعر خام برنت خلال شهر تشرين الأول الحالي بلغ حوالي (64.7) دولارا/ برميل مقارنة مع معدل سعره في أيلول الماضي والذي بلغ حوالي (68) دولارا/ برميل.