نشاط لافت بالمنطقة الحرة قبل تطبيق قرارات إعادة هيكلة المركبات

وطنا اليوم:تشهد المنطقة الحرة في الزرقاء حركة نشطة وإقبالا متزايدا على إجراءات التخليص الجمركي للمركبات، قبيل دخول القرارات الحكومية الجديدة الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المركبات حيّز التنفيذ اعتبارا من السبت.

كما تشهد المنطقة الحرة تشهد ازدحاما ملحوظا في ساحات التخليص والمعارض، وسط تمديد لساعات العمل وفتح أبواب المنطقة الجمعة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إنجاز معاملات المستوردين وتسريع الإجراءات الجمركية قبل تطبيق القرارات المرتقبة.

وتم فتح نحو 1400 بيان جمركي حتى ظهر الجمعة، جرى إنجازها بالكامل، فيما سُجّل الخميس تخليص أكثر من 2600 مركبة.

ومنذ بداية شهر كانون الأول الحالي، بلغ عدد المركبات التي جرى التخليص عليها قرابة 25 ألف مركبة، بمعدل يومي يقارب ألفي بيان جمركي، ما يعكس حالة من النشاط الاستثنائي في سوق المركبات خلال الأيام الأخيرة.

ويأتي هذا الإقبال الكثيف استباقاً للقرارات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى إعادة تنظيم قطاع المركبات، وسط ترقب من التجار والمستوردين لتأثير تلك التعديلات على أسعار المركبات وحركة السوق خلال المرحلة المقبلة.

وقال المدير العام للجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك في وقت سابق، إنّه لا تمديد لقرار وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات.

وكانت الجمارك الأردنية، قد أكّدت التزامها بقرار مجلس الوزراء المتضمن وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات وحسب القرار اعتبارا من 1 تشرين الثاني 2025.

ودعت، المواطنين والتجار والمستثمرين إلى “اغتنام فرصة التخليص على المركبات المشمولة بالقرار الحكومي قبل بداية تشرين الثاني، وإنجاز معاملاتهم والاستفادة من القرار”.

وقال العكاليك، إنّ كوادر الجمارك يعملون على مدار الساعة لإنجاز المعاملات للمواطنين والتجار والمستثمرين.

بعد 1 تشرين الأول سيكون هنالك 3 محدّدات، وفقا للعكاليك، أنه “لن يتم التخليص أو السماح على المركبات السالفج”، لن يكون هنالك سماح بالتخليص على سيارات الكهرباء التي يزيد عمرها عن 3 سنوات بما فيها سنة التخليص، “سيتم تطبيق اشتراطات المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بالمواصفات الأوروبية والأميركية والسعودية على جميع أنواع مركبات (الهايبرد – البنزين – الكهرباء).

وأشار إلى أن ساعات العمل مفتوحه لإنجاز آخر معاملة، كما تم فتح ساحات معاينة جديدة، وتعزيز كوادر الجمارك لإنجاز المعاملات، حيث تشهد المنطقة الحرة حركة تخليص غير مسبوقة على المركبات.