اجتماع أردني سوري تركي لبحث التعاون في مجالات النقل

وطنا اليوم:عقد اجتماع فني ثلاثي بين الأردن وسوريا وتركيا على هامش أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري التي انعقدت في دمشق، بمشاركة أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية والوفد المرافق، ومعاون وزير النقل لشؤون النقل البري السوري محمد عمر رحال، والمدير العام للشؤون الخارجية في وزارة النقل والبنية التحتية التركية بوراك إيكان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير شبكات النقل بين الدول الثلاث.
وشارك في الاجتماع الجانبان الأردني والسوري من دمشق، فيما شارك الجانب التركي عبر الاتصال عن بعد، حيث جرى بحث سبل تطوير التعاون في مجالي النقل البري والسككي، بما يسهم في دعم وتسهيل حركة الركاب والبضائع وتعزيز التجارة البينية بين الدول الثلاث.
وتركز اللقاء الثلاثي على أهمية توسيع آفاق التعاون وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات النقل، بهدف تحسين سلاسل الإمداد وتسهيل التبادل التجاري، وبما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويعكس عمق العلاقات التي تربط الأردن وسوريا وتركيا.
ويأتي هذا الاجتماع استمرارا للجهود المبذولة لتعزيز التكامل في قطاع النقل وتطوير البنى التحتية المشتركة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والتجارية في المنطقة


