الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

وطنا اليوم:وقعت المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ومذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، على هامش أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الخميس، حضر مراسم التوقيع وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة ونظيره السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا البلدين وكبار ممثلي الشركات والمستثمرين.

كما شهدت الفعالية اجتماعًا مع ممثلي 21 شركة سعودية.

وأكد أبو غزالة أن توقيع الملحق المعدل لاتفاقية الاستثمار يشكل نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية تقوم على الوضوح والشفافية وتواكب أفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تحد من المخاطر القانونية وتضمن حماية المستثمر وحقوق الدولة في الوقت ذاته.

وأوضح أبو غزالة، أن الاستثمارات السعودية في الأردن شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل نموها 5.6٪ خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف، أن السعودية تمثل حوالي 7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، موضحًا أن هذه الاستثمارات استفادت من الإعفاءات والحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الاستثمارات، بل تؤكد أيضًا عمق الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين الأردن والمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية يفتح آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في تطوير المناطق الاقتصادية، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المناطق عبر الابتكار والتحفيز الاستثماري والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار في البلدين.

وأضاف، أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ورؤية “المملكة 2030″، تلتقيان في أهداف واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، وتشكلان معًا بوصلة مشتركة للتقدم والنجاح، مؤكدًا استعداد وزارة الاستثمار لتفعيل الاتفاقيات ومتابعة تنفيذها عبر خطة عمل مشتركة تتضمن مشاريع محددة في قطاعات الطاقة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والتقنيات الحديثة.

وأكد أبو غزالة، أن ما جرى توقيعه اليوم يمثل إعلانًا عن مستقبل اقتصادي متكامل بين البلدين الشقيقين، يقوم على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل، وبما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين الأردني والسعودي.