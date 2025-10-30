تفاصيل التعديلات الجديدة على تأشيرة العمرة

وطنا اليوم:كشفت مصادر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أجرت بعض التعديلات الخاصة بتأشيرات العمرة، إذ تتضمن إلغاء التأشيرة بعد مضي مدة 30 يوماً من تاريخ إصدارها في حال لم يسجل المعتمر الدخول إلى الأراضي السعودية.

وذكرت كذلك أن هذا القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الأسبوع المقبل، إذ يجري تقليص مدة سريان صلاحية التأشيرة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد من تاريخ الإصدار، في حين لم يطرأ أي تغيير على صلاحية مدة الإقامة عقب وصول المعتمر للسعودية إذ ما تزال المدة ذاتها 3 أشهر، وفقاً للمصادر ذاتها.

ويقرأ مستشار اللجنة الوطنية للعمرة والزيارة أحمد باجعيفر واقع القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل بأنه يأتي ضمن استعدادات وزارة الحج والعمرة السعودية للزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المعتمرين لا سيما بعد انتهاء فصل الصيف، وانخفاض درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان عدم تكدس أعداد كبيرة من المعتمرين في وقت واحد في المدينتين المقدستين.

وفي وقت سابق، تجاوز إصدار تأشيرات موسم العمرة لمعتمري الخارج منذ الإعلان عن بدء الموسم الجديد الذي انطلق مطلع شهر يونيو المنصرم حاجز الـ 4 ملايين تأشيرة.

وبذلك يحقق موسم العمرة الجاري رقماً قياسياً من ناحية إقبال معتمري الخارج في فترة زمنية لا تتجاوز 5 أشهر من إطلاق الموسم مقارنة بالمواسم المنصرمة