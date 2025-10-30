المحروق: خفض الفائدة يحفّز الاستثمار وانعكاساته ستظهر تدريجياً على القروض

وطنا اليوم:قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق إن قرار البنك المركزي الأردني بخفض أسعار الفائدة سيُسهم في تقليل كلف التمويل ويشجع على المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، موضحاً أن العلاقة بين أسعار الفائدة والاستثمار هي علاقة عكسية بطبيعتها.

وأكد المحروق في تصريح الخميس، أن قرار البنك المركزي يُعد ملزماً لجميع البنوك العاملة في المملكة، مشيراً إلى أن انعكاساته ستظهر تدريجياً على قروض الأفراد والشركات، وذلك بحسب دورية تعديل الفائدة المنصوص عليها في العقود الموقعة بين العملاء والبنوك، سواء كانت سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية، حيث تُراجع الفائدة تلقائياً عند حلول موعد التعديل المتفق عليه.

وبيّن المحروق أن قرار خفض الفائدة يأتي في إطار نهج البنك المركزي الأردني في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً ودولياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الأردن.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، تخفيض “سعر الفائدة الرئيسي” للبنك المركزي وأسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 تشرين ثاني 2025.

وجاء هذا التخفيض في ضوء تقييم اللجنة للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، بما في ذلك اتجاهات أسعار الفائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. هذا وقد أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية استمرار زخم الأداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام.