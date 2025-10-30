بنك القاهرة عمان
الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق غزة ويقر بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة

30 أكتوبر 2025
الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق غزة ويقر بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة

وطنا اليوم:في اليوم الـ20 من بدء اتفاق وقف الحرب في غزة، استهدفت غارات إسرائيلية المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال منازل سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.
كما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام لمناطق عدة شملت حلحول شمالي الخليل ومخيم عايدة في بيت لحم، وأطلقت قوات الاحتلال النار باتجاه الشبان خلال اقتحام محيط الأكاديمية في حي رفيديا غربي نابلس، واعتقلت 18 شابا في تجمّع الحثرورة شرقي القدس.
وصدّقت سلطات الاحتلال على بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في غوش عتصيون جنوب القدس المحتلة بحسب القناة الـ14.


