بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها

39 ثانية ago
قطر: حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة ونضغط لنزع سلاحها

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الأربعاء إن ما حدث أمس في قطاع غزة مخيب للآمال وعملنا على احتوائه وواشنطن ملتزمة بالاتفاق.
وأضاف أن الدوحة تواصلت بشكل مكثف مع الطرفين الرئيسيين، من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرا أنه من حسن الحظ أن الطرفين يعترفان بأن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يصمد.
وأضاف من نيويورك “نحاول الضغط على حماس للإقرار بضرورة نزع سلاحها”، مبينا أن “من الواضح لنا أن حماس مستعدة للتخلي عن الحكم في غزة”.
وأردف يقول “الهجوم على جنود إسرائيليين انتهاك لوقف إطلاق النار في غزة”.
وتابع “واجهنا الكثير من التحديات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والطريق لم يكن سهلاً”.
وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن “نتابع التحديات التي تعرض لها وقف إطلاق النار بغزة أمس وهذا أمر متوقع، ونركز على ضمان صمود الاتفاق وقف إطلاق النار”. وأضاف “مهمتنا اليوم هي التأكد من إنهاء الحرب وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشرم الشيخ”.
وأعلن الدفاع المدني في غزة اليوم استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، بينهم نحو 35 طفلا، في أقل من 12 ساعة، جراء غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين جنوبي القطاع ووسطه، رغم استمرار سريان وقف إطلاق النار بين حماس وقوات الاحتلال.
ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي العمل مجددا بوقف إطلاق النار في غزة بعد شنّه ما أسماه “سلسلة ضربات على عشرات الأهداف”، ردا على مقتل أحد جنوده.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:07

البلقاء التطبيقية: بدء التسجيل لامتحانات الشامل الأحد المقبل

19:06

الحدادين : عام من العمل الميداني.. حكومة جعفر حسان تختتم المرحلة الأولى من جلساتها في المحافظات بثقة وإنجاز

19:04

الأمانة: إيقاف الخدمات الإلكترونية لغايات تطبيق قرار مجلس الوزراء حول الإعفاءات

19:03

الحدادين : لقاءات ولي العهد في الرياض ترسّخ مكانة الأردن كمحور استثماري وتكنولوجي واعد

18:55

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي المساعيد والمسيب

17:05

يوم توعوي في جامعة مؤتة ضمن حملة “شتاء آمن”

16:44

الحكومة تقرر إعفاء كامل غرامات ضريبة الأبنية والأراضي

16:38

أمانة عمان : أكثر من 5 آلاف كاميرا العام المقبل لرصد المخالفات

16:33

رئاسة الوزراء تنشر فيديو توضيحيا لمشروع تلفريك جبل القلعة

16:26

أمازون تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها

16:11

انطلاق رالي جوردان رايدرز غداً لدعم السياحة في المثلث الذهبي برعاية زين

16:07

تسريبات خطيرة.. هل بدأ العد التنازلي لحرب إسرائيلية على لبنان

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025