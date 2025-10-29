أمانة عمان : أكثر من 5 آلاف كاميرا العام المقبل لرصد المخالفات

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، الأربعاء، إنه سيتم إنشاء مركز للتحكم والسيطرة والمراقبة عبر منظومة كاميرات، حيث سيُجرى تركيب 3 آلاف كاميرا، ويُضاف إليها 2500 كاميرا مراقبة أخرى العام المقبل.

وأضاف أن الكاميرات ستراقب حركة المرور، وتزوّد الأمانة بقاعدة بيانات لتحليلها، مثل عدد المركبات وغيرها.

ولدى سؤاله إن كانت تتضمن مخالفات، قال، إنها تشمل مخالفات مثل السرعة، وحزام الأمان، وتغيير المسرب، واستخدام الهاتف المتنقل، ورصد مخالفات “ممنوع الوقوف والتوقف”.