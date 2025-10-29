بنك القاهرة عمان
جيش الاحتلال يعلن رسميا العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد ليلة دامية

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، العودة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكد الجيش في بيان رسمي أنه شرع في فرض الالتزام بالاتفاق بعد خرقه من قبل حركة “حماس”، وذلك وفق توجيهات المستوى السياسي.
وأضاف أن “هذا القرار جاء بعد سلسلة من الغارات المكثفة التي استهدفت عشرات المواقع المرتبطة بالإرهاب، استهدفت خلالها قوات الجيش وجهاز الشاباك أكثر من 30 عنصرا من قيادات التنظيمات الإرهابية في القطاع”.
واستشهد 91 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء، في سلسلة مجازر دامية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد قطاع غزة، منذ مساء الثلاثاء وحتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، في تصعيد دموي جديد وخرق خطير لاتفاق “وقف إطلاق النار”.
وأفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بأن حصيلة الشهداء الموثقة حتى صباح الأربعاء بلغت 91 شهيدًا، منهم 31 شهيدا شمال القطاع، 42 شهيدا وسط القطاع، و18 شهيدا جنوب القطاع.
وأوضحت المصادر أن الأعداد مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد من الإصابات الخطيرة، واستمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة.


