ترامب: وقف إطلاق النار صامد ولإسرائيل الحق في الرد على أي هجوم

وطنا اليوم:نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن لإسرائيل الحق في الانتقام، وإن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جزء صغير ضمن اتفاق الشرق الأوسط.

وحذر ترامب اليوم الأربعاء الحركة من أنها إذا لم تتصرف بشكل صحيح فسيتم القضاء عليها، معتبرا في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة في غزة ليس مهددا رغم الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 63 بينهم 24 طفلا.

وأضاف ترامب “لن يهدد أي شيء وقف إطلاق النار في غزة”، وتابع “لقد قتلوا جنديا إسرائيليا، ولذلك رد الإسرائيليون، وكان ينبغي أن يردّوا، عندما يحدث ذلك يجب أن يردّوا”.

ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد على الغارات التي جاءت بعد بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء ذكر أن بنيامين نتنياهو أمر بشن “هجمات قوية” فورية.

ولم يذكر البيان سببا محددا للهجمات، لكن مسؤولا عسكريا إسرائيليا،قال إن حماس انتهكت وقف إطلاق النار بشن هجوم على قوات إسرائيلية في منطقة تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع.

وقال المسؤول “هذا انتهاك صارخ آخر لوقف إطلاق النار”.

ونفت حماس مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الإسرائيلية في رفح. كما قالت الحركة في بيان لها إنها “لا تزال ملتزمة” باتفاق وقف إطلاق النار.

وجاءت غارات الثلاثاء على مدينة غزة في أعقاب ما وصفته إسرائيل “بضربة مستهدفة” يوم السبت على شخص في وسط غزة قالت إنه كان يخطط لمهاجمة القوات الإسرائيلية.