مقتل جندي إسرائيلي جراء استهداف قوة عسكرية في رفح

24 ثانية ago
وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن جنديا قُتل خلال “اشتباكات” في جنوب قطاع غزة، في وقت شنت فيه طائرات إسرائيلية غارات على أهداف في القطاع في أعقاب اتهام إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
والتطور الأخير هو أحدث اختبار للاتفاق الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأربعاء، إن وقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة في قطاع غزة “ليس في خطر”.
وأضاف “حسب ما علمت، لقد قتلوا جنديا إسرائيليا…لذلك رد الإسرائيليون على الضربة ويجب أن يردوا الضربة. وعندما يحدث ذلك، ينبغي عليهم الرد بالمثل”.
وقال ترامب “لن يعرض أي شيء وقف إطلاق النار للخطر… عليكم أن تفهموا أن حماس جزء صغير جدا من السلام في الشرق الأوسط، وعليهم أن يلتزموا”.


