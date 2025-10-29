بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

باكستان تعلن فشل المفاوضات الرامية لإرساء هدنة دائمة مع أفغانستان

دقيقة واحدة ago
باكستان تعلن فشل المفاوضات الرامية لإرساء هدنة دائمة مع أفغانستان

وطنا اليوم:أعلنت باكستان الأربعاء أن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان “فشلت في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”، محذّرة من أنّها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها.
وفي ختام مفاوضات جرت بوساطة قطرية-تركية مشتركة في اسطنبول على مدار أربعة أيام، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في منشور على منصة إكس “للأسف، لم يقدّم الجانب الأفغاني أيّ ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى ألاعيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل (…) وبالتالي، فشل الحوار في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”.
أعلنت باكستان الأربعاء أن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان “فشلت في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”، محذّرة من أنّها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها.
وفي ختام مفاوضات جرت بوساطة قطرية-تركية مشتركة في اسطنبول على مدار أربعة أيام، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في منشور على منصة إكس “للأسف، لم يقدّم الجانب الأفغاني أيّ ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى ألاعيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل (…) وبالتالي، فشل الحوار في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:08

الاحتلال يخرق اتفاق وقف النار في غزة واستشهاد 63 فلسطينياً

22:06

ورشة حول واقع وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المهن القانونية

19:23

المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

19:07

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

17:16

القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

16:38

حلم الزواج بأجنبي يوقع جزائريات بفخ الاحتيال

16:29

رئيس النواب: المجلس أمام مسؤولية كبيرة بالعمل وفق مضامين خطاب العرش

16:13

ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

16:09

الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

15:41

هَلِ الإِنسَانُ وَحْشِيٌّ بِالطَّبْعِ؟ حَضَارَةُ القَتَلَةِ وَالمَقْتُولِينَ

15:38

الملك والرئيس العراقي يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة

15:34

خطاب العرش… وثيقة وطنية تؤكد الثبات والعبور نحو المستقبل

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا