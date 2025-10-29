باكستان تعلن فشل المفاوضات الرامية لإرساء هدنة دائمة مع أفغانستان

وطنا اليوم:أعلنت باكستان الأربعاء أن المفاوضات الرامية للتوصّل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان “فشلت في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”، محذّرة من أنّها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها.

وفي ختام مفاوضات جرت بوساطة قطرية-تركية مشتركة في اسطنبول على مدار أربعة أيام، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في منشور على منصة إكس “للأسف، لم يقدّم الجانب الأفغاني أيّ ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى ألاعيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل (…) وبالتالي، فشل الحوار في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي”.

