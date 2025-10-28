بنك القاهرة عمان
وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الأردنية

28 أكتوبر 2025
وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الأردنية

وطنا اليوم _

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتعددة والمزايا والحوافز المتاحة في المملكة.

جاء ذلك خلال لقاء الطاولة المستديرة الذي عقد اليوم الثلاثاء في الوزارة، على هامش انعقاد اجتماعات الدورة الأولى للجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة برئاسة القضاة ووزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، بحضور الأمين العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، ورجال أعمال ومسؤولين من الأردن وتركيا.

وبحث المجتمعون أهمية العمل لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة زيادة حجم التجارة البينية وإقامة الاستثمارات التي تخدم المصالح المشتركة.

كما بحثوا عدداً من الموضوعات التي من شأنها تحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وحركة التجارة، بما في ذلك تجارة الترانزيت في الاتجاهين من خلال الأراضي السورية.


