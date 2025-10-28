الاحتلال يشن عدواناً جوياً على مقاومين غربي جنين

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه شن هجوما بتوجيه من الشاباك على من وصفهم بـ”مسلحين فلسطينيين” في قرية كفر قود شمال غربي جنين بالضفة الغربية،.

من جهتها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن قناصة وحدة اليمام قضوا على 3 مسلحين اختبؤوا في كهف قرب جنين ومن ثم هاجم سلاح الجو المكان لتدمير البنية التحتية.

وبحسب مواقع فلسطينية، فقد حاصرت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، منزلا غرب مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وقصف جوي استهدف محيط المنزل.

وأشارت مصادر للموقع إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها إطلاق نار كثيف وانفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في البلدة، في حين أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت جثماني شهيدين على الأقل بعد انتهاء الاشتباكات والحصار الذي استمر ساعات.

وقبل يومين اتهم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قوات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة تنفيذ مداهمات واسعة شمال الضفة الغربية، مشيرا إلى أن مدينة جنين كانت الأكثر تأثرا.

وقال المكتب الأممي إن الاحتلال قتل 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري، وقتل في جنين وحدها 65 فلسطينيا، أي ما يقارب ثلث إجمالي الضحايا في الضفة الغربية هذا العام.

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل