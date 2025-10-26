مجلس النقباء: خطاب الملك مصدر فخر وبيان رؤية واضحة لمستقبل الأردن

وطنا اليوم – عبر رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة، عن تقديره العميق لمضامين خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، واصفاً الخطاب بأنه شكل خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الوطن ورسالة ثقة واعتزاز بالشعب الأردني ومؤسساته، وجسّد الرؤية الهاشمية الراسخة في بناء دولة قوية تستمد عزيمتها من أبنائها وتواصل مسيرتها بثبات رغم التحديات.

وأكد المهندس غوشة في بيان لمجلس النقباء ان المجلس يثمن إشادة جلالة الملك بدور الأردنيين الذين كانوا على الدوام درع الوطن وسنده، مشيراً إلى أن الخطاب حمل قيم الإيمان والعطاء والانتماء واستحضار إرث الآباء والأجداد الذين أسسوا الأردن على أسس العزة والكرامة، ليبقى وطناً صامداً أمام الأزمات، وفياً لرسالته العربية والإنسانية.

وأضاف رئيس مجلس النقباء أن المجلس يؤيد دعوة جلالة الملك لمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تحفيز النمو وإقامة المشاريع الكبرى وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إضافة إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات العامة، مع الإشارة إلى أهمية تحديث النظام التعليمي والنهوض به وتطوير النظام الصحي وقطاع النقل كركائز أساسية للتنمية المستدامة.

وأشاد المهندس غوشة بتوجيهات جلالة الملك لاستكمال مسارات الإصلاح السياسي وتعزيز العمل الحزبي والبرلماني الفاعل، وترسيخ الممارسة الديمقراطية التي تشكّل إحدى أهم ركائز الدولة الأردنية الحديثة. وفي الشأن الخارجي، أكد مجلس النقباء وقوفه خلف موقف جلالة الملك الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه لأهل غزة في مواجهة العدوان، والدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية.

وختم رئيس مجلس النقباء بأن النقابات ستبقى شريكاً فاعلاً في مسيرة البناء والتحديث، معاهدةً جلالة الملك على مواصلة أداء دورها الوطني والمهني خدمة للوطن والمواطن، والوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في سبيل الأردن العزيز القوي بشعبه وجيشه ومؤسساته.