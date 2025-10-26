د. إسلام مسّاد: الحكومة الحالية تبني لواقع اقتصادي أفضل والإصلاح يحتاج إلى وقت

وطنا اليوم:أكد الأستاذ الدكتور إسلام مسّاد أن الحكومة الحالية تسير في اتجاه بناء واقع اقتصادي أفضل وتعمل على تأسيس مستقبل مالي متين رغم الظروف الصعبة التي ورثتها عن الحكومات السابقة.

وقال مسّاد في منشورٍ على حسابه عبر موقع “فيسبوك” إن ما تواجهه الحكومة من مديونية واقتراض وعجز هو نتيجة تراكمات اقتصادية سابقة، مشيراً إلى أن أثر الإصلاحات المالية والإدارية يحتاج إلى وقتٍ ليظهر، موضحاً أن “من يبدأ الإصلاح نادراً ما يجني ثماره، بل يجنيها من يأتي بعده”.

وأضاف أنه من واقع تجربته في جامعة اليرموك، فإن تصحيح المسار الإداري والمالي عملية طويلة المدى تتطلب الصبر والاستمرارية، مؤكداً أن الهدف في النهاية هو خدمة مؤسسات الوطن ومستقبله، وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وختم مسّاد منشوره بالقول إن “الحكومة لم تجنِ بعد ما زرعته من إصلاحات، لكن علينا أن نتحلّى بالصبر، فالإصلاح الحقيقي يحتاج إلى وقت وثقة متبادلة”، منتقداً في الوقت ذاته ما وصفه بـالنَّفَس القصير والتسرّع في الحكم على أداء الحكومات.