الحية: حماس وفتح اتفقتا على قبول قوات أممية للفصل ومراقبة الهدنة بغزة

وطنا اليوم:أكد رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه رغم مرور عامين على الحرب، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين تؤكد أن الحرب انتهت.

وقال الحية إن الحركة سلمت 20 أسيرًا إسرائيليًا بعد 72 ساعة من وقف إطلاق النار، كما سلمت 17 جثة من أصل 28 من جثامين الأسرى، مضيفًا أن فرق البحث ستدخل مناطق جديدة، الأحد، للعثور على بقية الجثامين.

وأوضح أن حماس لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لتولي إدارة القطاع، معلنًا أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة بما فيها الأمن إلى لجنة الإدارة المتفق عليها وطنيًا.

وأضاف أن حماس وفتح اتفقتا على قبول وجود قوات أممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن مهمة الهيئة الأممية ستكون إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الفصائل الفلسطينية متفقة على التوجه إلى الانتخابات كخطوة لإعادة توحيد الصف الوطني.

وأشار الحية إلى أنه أبلغ المبعوثين الأميركيين ويتكوف وكوشنر بأن حماس “دعاة استقرار”، وأن الرئيس ترامب قادر على لجم الاحتلال، مؤكدًا أن استهداف الدوحة والفشل الإسرائيلي في تحقيق أهدافه شكّلا “انتكاسة غير مسبوقة” للاحتلال.

وحول سلاح المقاومة، قال الحية إن “السلاح مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”، لافتًا إلى أن الملف لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء.

وأكد أن قضية الأسرى “وطنية بامتياز”، وأن الجهود مستمرة لإنهاء معاناتهم رغم تعنت الاحتلال بشأن بعض الأسماء، مشيرًا إلى أن غزة بحاجة إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يوميًا، “لا 600 فقط”، في ظل استمرار الاحتلال بتعطيل دخول المواد وكأن الحرب لم تنتهِ بعد.