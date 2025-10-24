140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

وطنا اليوم:دق مزارعون وأصحاب معاصر في محافظة عجلون ناقوس الخطر حول ما وصفوه بـ “الموسم الضعيف” لإنتاج زيت الزيتون لهذا العام، مشيرين إلى انخفاض حاد في الإنتاج قد يصل إلى 70% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً قياسياً على الأسعار وسط مخاوف من عدم القدرة على تغطية حاجة السوق المحلي.

ويعزو المزارعون هذا التراجع غير المسبوق إلى ضعف الموسم المطري في العام الفائت، مما تسبب في “عطش” أشجار الزيتون وجفاف ثمارها.

واظهرت إعلانات على مواقع الشبكة العنكبوتية ان مزارعين وتجار في شمالي الاردن يعرضون تنكة زيت الزيتون انتاج الموسم الحالي بسعر 140 دينارا .

ووفق الإعلانات المرصودة اليوم الجمعة فان تنكة الزيت تباع عند مزراب المعصرة في جرش واربد بالسعر المشار اليه .

المزارع هادي قريشات (42 عاماً)، وصف الموسم بأنه “الأضعف في حياته”.،موضحا بالقول: “العام الماضي، الخمسة أكياس كانت تنتج 50 إلى 55 كيلو زيت، أما هذا العام، فنفس الكمية لم تنتج سوى 20 إلى 22 كيلو”.

وأرجع السبب إلى “جفاف حبة الزيتون” بسبب قلة الأمطار، مضيفاً: “الزيتون عطشان”.

بدوره، لخص المزارع محمود زغول حجم التراجع في مزرعته قائلاً: “قبل سنتين كان إنتاجي 500 كيلو زيت، العام الماضي 120 كيلو، وهذه السنة لا أتوقع أن يتجادى الـ 40 كيلو”.

يشار إلى ان موسم زيت الزيتون ما زال في بدايته كما وعد وزير الزراعة بفتح الاستيراد إذا ارتفع سعر تنكة الزيت عن معدلها الطبيعي وهو 90 إلى 100 دينار .

كما سمح لزوار الاردن من الضفة الغربية بإدخال ٥ تنكات في حين نصح المزارع ليث دويكات مشتري الزيت بالتروي والمقاطعة المؤقتة حتى تنخفض الاسعار .

كان نقيب اصحاب المعاصر قال انه لا داعي لقلق الأردنيين بخصوص ارتفاع اسعار الزيت رغم شح الموسم بسبب تراجع معدلات الأمطار ، مؤكدا ان الاسعار ستقارب من العام الماضي