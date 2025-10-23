حتى إشعار آخر .. نتنياهو يأمر بتأجيل نظر مشروعات قوانين فرض السيادة على الضفة الغربية

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليمات بعدم التصويت على مشاريع القوانين المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حسبما أعلن رئيس كتلة الائتلاف البرلمانية أوفير كاتس.

ويأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتراجع واشنطن عن دعم تل أبيب في حال استمرت في إجراءات ضم الضفة الغربية، وقال ترامب، في حوار لمجلة تايم، إنه لن يسمح بتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة.

ونقلت “هيئة البث” العبرية عن كاتس أن “القوانين التي تُطبّق السيادة على أراضي يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) لن تُطرح حتى إشعار آخر”.

وقال: “أصدر نتنياهو تعليمات واضحة لي بعدم تصويت الائتلاف على مشاريع القوانين المتعلقة بالسيادة. وفُرض الانضباط الائتلافي على جميع أعضاء الائتلاف في هذا الشأن. ولأن بعض أعضاء الكنيست خالفوا تعليمات رئيس الوزراء، فقد أُقرت مشاريع القوانين. ونتيجةً لذلك، أصدر رئيس الوزراء تعليماته لي بعدم المضي قدمًا في هذه المشاريع حتى إشعار آخر”.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر مساء أمس مشروع قانون بسط السيادة على الضفة في قراءة أولية تمهيدية، بعد نحو شهر من إعلان ترامب أنه لن يسمح بذلك، ووسط معارضة حزب الليكود برئاسة نتنياهو لذلك التصويت.

وفي وقت سابق من اليوم علّق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على إقرار قانون السيادة في قراءة تمهيدية بالكنيست بالقول: “كان الأمر غريبًا. كنت مرتبكًا للغاية. قيل لي إنه تصويت رمزي. قيل لي إنها حيلة سياسية، وإذا كان الأمر كذلك، فهو أمر غبي حقًا، وأنا مستاء منه. سياسة إدارة ترامب هي عدم ضم يهودا والسامرة”.