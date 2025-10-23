الكتل النيابية تتوافق على تشكيل المكتب الدائم لمجلس النواب

وطنا اليوم:عقد رؤساء الكتل النيابية: الميثاق، ومبادرة، واتحاد الأحزاب الوسطية، والوطني الإسلامي وعزم اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا بحضور الأمناء العامين للأحزاب يعتبر الأول من نوعه، جرى خلاله التوافق على تشكيل المكتب الدائم في للدورة العادية الثانية.

وتكريساً لمبدأ الحياة الحزبية والسياسية في الأردن، وبعد مشاورات بنّاءة اتسمت بروح المسؤولية والوعي الوطني، توصّلت الكتل إلى توافق مشترك على تشكيل المكتب الدائم على النحو التالي: رئيس مجلس النواب: (كتلة الميثاق) مازن القاضي، النائب الأول للرئيس: (كتلة مبادرة) الدكتور خميس عطية، النائب الثاني للرئيس: (كتلة عزم) المحامي إبراهيم الصرايرة ، المساعد للرئيس: ( كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية) ميسون القوابعة، المساعد للرئيس: ( كتلة الوطني الاسلامي) هاله جراح.

وتؤكد الكتل النيابية، أنّ هذا التوافق جاء ترجمةً صادقة لنهجٍ يقوم على العمل الجماعي والشراكة الوطنية، وإيمان بأنّ التوافق أسمى أنواع الديمقراطية، وأقصر الطرق لترسيخ الثقة بين الكتل وتوحيد الجهود لخدمة المصلحة الوطنية العليا.

كما شددت الكتل على أنّ المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق البرلماني والانسجام التشريعي والرقابي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية في تعزيز العمل الحزبي المؤسسي ودعم مسار التحديث الشامل في الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

والكتل النيابية هي: الميثاق – مبادرة – اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي – عزم .