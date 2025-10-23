خبير طاقة : الأردن على أعتاب الاكتفاء الذاتي من الغاز

وطنا اليوم:قال خبير الطاقة مبارك الطهراوي إن اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي الأردني تمثل “حدثاً تاريخياً وتحوّلاً جوهرياً في مسار الطاقة الوطنية”، مؤكداً أن الأردن بات قريباً من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح الطهراوي، في تصريحات اذاعية ، أن إنتاج الغاز من حقل الريشة ارتفع من 9 ملايين إلى 75 مليون قدم مكعب يومياً، متوقعاً أن يصل الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2028 بعد تنفيذ خطة حفر 80 بئراً جديدة بالتعاون مع شركة كويتية.

وأضاف أن هذا التطور يعني عملياً أن “الأردن لن يكتفي بتغطية احتياجاته من الغاز لتوليد الكهرباء فقط، بل قد يصبح قادراً على التصدير”، مشيراً إلى أن الاحتياطي المعلن في الحقل يتراوح بين 12 و14 تريليون قدم مكعب، وهو لا يشكل سوى 10% من حوض الريشة الممتد من الحدود السورية حتى العراقية والسعودية، ما يجعل إمكانات التوسع أكبر بكثير.

وبيّن الطهراوي أن التعاون بين شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية للنفط (جووتك) وشركة الكهرباء الوطنية ضمن الاتفاقية الجديدة سيُسهم في تحسين كفاءة النقل والتسييل والاستخدام المحلي للغاز، لافتاً إلى أن مشروع ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي بحلول عام 2029 سيتيح للأردن تصدير الفائض إلى دول المنطقة.

وختم الطهراوي تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري في الريشة “ليس خطة تجريبية بل واقع ملموس”، معتبراً أن استثمار هذا المورد سيُحدث نقلة اقتصادية كبرى تسهم في تقليص العجز في الموازنة وتوليد فرص عمل جديدة للأردنيين.