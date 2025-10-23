وزير المياه: ماضون في مشروع الناقل الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص

وطنا اليوم:قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس، خلال استقباله وفدا اقتصاديا المانيا رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ان الشراكة الأردنية الألمانية مستمرة منذ سنوات طويلة وأسهمت في تنمية وتطوير قطاع المياه وإيجاد حلول فاعلة للتحديات المائية خاصة فيما يتعلق بالأحواض الجوفية .

واستعرض وزير المياه والري أبو السعود التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن خاصة خلال السنوات الأخيرة وعليه فان تامين مصادر مستدامة مثل مشروع الناقل الوطني أولوية قصوى، مؤكدا مضي الحكومة بالسير قدما باستكمال كافة الإجراءات المتعلقة به والبدء بتنفيذه مع بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي قريبا .

وأشاد المهندس أبو السعود بالشراكة الأردنية الالمانية التي يقودها جلالة الملك والحكومة الالمانية في مختلف المجالات وخاصة المياه وإدارة مشاريع الصرف الصحي داعيا إلى زيادة الاستثمارات الألمانية في مجالات الطاقة المتجددة نظرا لكلف تشغيل المياه وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص الالمانية لمزيد من الاستثمارات في تنمية قطاع المياه.

وأشاد وزير المياه والري بالتعاون الأردني الالماني المستمر بين البلدين بكافة المجالات لا سيما قطاع المياه متطلعا الى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه الأردني واعرب عن شكره وتقديره لغرفة التجارة الأردنية الالمانية والحكومة الالمانية على دعمها ومساندتها للاردن .

رئيس الوفد الألماني عبد العزيز المخلافي اكد على ان الأردن يعد انموذجا رائدا في الإدارة المائية في مواجهة التحديات المائية وان هذه الزيارات تهدف الى اكتشاف الفرص المتاحة في تنمية استثمارات القطاع الخاص الألماني في قطاع المياه مؤكدا حرص الغرفة والمستثمرين الالمان على تعزيز وتقوية هذه الروابط ، وثمن الوفد خلال حوار ونقاش حول عدد من المشاريع والقضايا المتعلقة في قطاع المياه الجهود الأردنية في مواجهة التحديات المائية ، واهمية تعزيز الشراكة الأردنية الألمانية في هذا المجال