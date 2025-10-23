عمرو: مطالب بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيف الأسعار

وطنا اليوم:طالب ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، وزارة الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون، بهدف كبح جماح الأسعار المرتفعة نتيجة شح المحصول المحلي لهذا الموسم.

وأوضح عمرو في تصريح أن أسعار زيت الزيتون للعام الحالي لا تقل عن 120 دينارًا للتنكة من المعصرة، مرجعًا ذلك إلى انخفاض كميات الإنتاج، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. وأكد أن فتح باب الاستيراد من شأنه أن يخفف من حدة هذا الارتفاع، ويُسهم في توفير كميات كافية في السوق المحلي لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأشار إلى أن الطلب على المواد الغذائية لا يزال دون مستوياته المعتادة، ما يُبرز أهمية تحقيق التوازن في السوق من خلال سياسات مرنة تدعم العرض وتخفف الأعباء عن المواطنين.

من جهة أخرى، بحثت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون في اجتماع سابق، مؤشرات الموسم 2025–2026، سواء من حيث الإنتاج أو مستوى الطلب المحلي والخارجي وجودة المحصول.

وفي بيان لها، أعلنت النقابة تثبيت أجرة عصر الزيتون للعام الخامس على التوالي، تأكيدًا على التزامها بدعم المزارعين والحفاظ على استقرار التكاليف التشغيلية، رغم الارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة.

وخلصت النقابة، بعد مراجعة شاملة للمعطيات، إلى أن سعر تنكة الزيت سيتراوح بين 100 و110 دنانير، تبعًا لمعادلة العرض والطلب، مع مراعاة الفروقات في الجودة ونسب الحموضة والطزاجة بين المناطق.

وأكد نقيب أصحاب المعاصر، تيسير النجداوي، أن القرارات المتخذة تهدف إلى تحقيق العدالة في التسعير وضمان التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.

أضاف أن زيت الزيتون الأردني يواصل ترسيخ مكانته كواحد من أجود الزيوت في المنطقة والعالم، بفضل مواصفاته النوعية العالية ونقائه الفريد، داعيًا إلى استمرار دعم القطاع، وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين والمعاصر، إلى جانب تشديد الرقابة على جودة الزيت المطروح في الأسواق، لحماية سمعة المنتج الأردني وضمان حقوق المستهلك.