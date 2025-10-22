سرايا القدس تعلن استشهاد عدد من أبرز قادتها في غزة

وطنا اليوم:أعلن الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، “أبو حمزة”، عن تفاصيل دور السرايا في عملية “طوفان الأقصى”، واصفاً إياها بأنها “أكبر وأنجح عملية عسكرية نوعية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي”.

ووصف أبو حمزة في كلمة نشرها اليوم الاربعاء عبر منصات الحركة، المعركة الحالية بأنها “محطة مفصلية وصعبة من محطات النضال العربي والإسلامي”.

وكشف، في إعلان بارز، عن “استشهاد” ثمانية من أعضاء “المجلس الركني” لسرايا القدس خلال الحرب الدائرة.

وأكد أبو حمزة أن سرايا القدس كانت “جزءاً أصيلاً” من معركة “طوفان الأقصى” منذ ساعتها الأولى، مشدداً على أن المعركة انطلقت “رداً على إجرام العدو بحق القدس والضفة وغزة والأسرى”.

وأضاف الناطق العسكري: “عبرنا عبوراً تاريخياً إلى أراضينا المحتلة، واقتحمنا ‘غلاف غزة'”.

وأشاد “أبو حمزة” بأداء مقاتلي النخبة التابعين للسرايا، قائلاً إنهم “أجهزوا على كل من تجرأ على مواجهتهم”، وأبدوا “جهوزية عالية من خلال إغارات سريعة”.

في تطور هو الأهم في كلمته، أعلن “أبو حمزة” رسمياً عن مقتل (استشهاد) عدد من القادة البارزين في أعلى هيئة قيادية عسكرية للحركة.

وقال: “نعلن عن استشهاد أعضاء المجلس الركني لسرايا القدس، خلال الحرب”، وكشف عن أسمائهم كالتالي:

إبراهيم محمد جمعة

محمد إبراهيم القطراوي

وائل رجب أبو فنونة

محمد زكي

ثائر منصور عابد

خالد موسى البنا

عبد الله محمود أبو عيادة

أيمن ناصر زعرب