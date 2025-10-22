الصفدي: الأردن مستمر بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن الأردن مستمر بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة لتخفيف معاناة المدنيين.

وأضاف الصفدي خلال تصريحات صحفية مشتركة مع وزير خارجية مملكة هولندا ديفيد فان فيل :”نرفض الاستيطان وندين الاعتداءات والإجراءات الأحادية لإسرائيل، وما يحدث في الضفة الغربية خطير جدا ويجب أن يتوقف”.

وأكد الصفدي أن حل الدولتين السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأشار إلى أن العام المقبل نحتفل بـمرور ٧٥ عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وهولندا. على المستوى الثنائي علاقاتنا في تطوّر مستمر.

وقال: لدينا علاقات تعاون قوية وتاريخية مع هولندا في العديد من المجالات، ونثمن مواقف هولندا تجاه المملكة وازاء جهود تحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف :” نتطلع إلى التعاون مع هولندا في جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع”.

ولفت إلى أن هولندا أكبر مستورد للسلع الأردنية في أوروبا ولها دور كبير في دعم المشاريع التنموية في الأردن.