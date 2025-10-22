شركة رايان إير تطلق جدول رحلات شتوي موسّع إلى عمّان

وطنا اليوم:أعلنت شركة “رايان إير”، أكبر شركة طيران في أوروبا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق جدول رحلات شتوي موسّع إلى عمّان، يتضمن أكثر من 300 ألف مقعد على متن رحلاتها إلى 18 وجهة تربط الأردن بـ 12 دولة أوروبية، من بينها النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وأكد وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد الحجازين، أن إعلان “رايان إير” عن 18 وجهة إلى عمّان لموسم شتاء 2025/2026، بينها 13 وجهة جديدة، يُعد إنجازاً مهماً لقطاعي الطيران والسياحة في الأردن.

وأشار الحجازين إلى أن هذا التوسّع يعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للسياحة والاستثمار، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة على امتداد سلسلة القيمة السياحية.

وأضاف أن الشراكة مع “رايان إير”، التي بدأت عام 2018، تطوّرت لتصبح تعاوناً ناجحاً يقوم على الثقة والمرونة والرؤية المشتركة لتطوير السياحة في المملكة.

وأوضحت الشركة أن العودة السريعة إلى التشغيل الكامل في مطار الملكة علياء الدولي جاءت نتيجة النهج العملي لإدارة المطار والسياسات الداعمة للأعمال من قبل الحكومة الأردنية، ما ساهم في ترسيخ مكانة الأردن كإحدى أبرز الوجهات السياحية في الشرق الأوسط.

وأكدت “رايان إير” التزامها بدعم قطاع السياحة في الأردن من خلال تقديم أقل أسعار تذاكر في أوروبا، ما يتيح للسياح إنفاق أموالهم في الفنادق والمطاعم والخدمات المحلية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبها كشفت الشركة عن مقترح استثماري طموح للأردن يتضمن خططاً لتوسيع عملياتها في البلاد، من خلال زيادة عدد المقاعد السنوية بنسبة 360% لتصل إلى ثلاثة ملايين مقعد، وإطلاق ما يصل إلى 50 خطّاً مباشراً بين المدن الأوروبية والأردن. كما يتضمن المقترح تسيير رحلات جديدة إلى مطار ماركا في عمّان، وضمان تشغيل رحلات على مدار العام إلى العقبة، بما يُعزّز موقع الأردن كمحور إقليمي رئيسي في شبكة الشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “رايان إير”، إيدي ويلسون، التزام الشركة تجاه الأردن، معلناً استئناف تشغيل رحلاتها بالكامل اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول، ضمن ما وصفه بأنه أكبر جدول رحلات شتوي لعمّان حتى الآن.

وأشار ويلسون إلى أن البرنامج يتضمن 84 رحلة أسبوعياً عبر 18 وجهة تربط الأردن بـ 12 دولة أوروبية، ما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رئيسية في موسم الشتاء عبر زيادة الرحلات وعدد الزوار والنشاط الاقتصادي.

وأضاف ويلسون أن توسّع “رايان إير” الجديد يأتي استناداً إلى شراكتها الطويلة مع الأردن، ويتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تنتهجها المملكة. وكشف أن الشركة تقدّمت بخطط استثمارية جديدة تهدف إلى رفع الطاقة التشغيلية السنوية إلى ثلاثة ملايين مقعد، وإنشاء ما يصل إلى 50 خطاً مباشراً عبر مطارات عمّان وماركا والعقبة، في خطوة من شأنها توفير فرص عمل وتنشيط قطاع السياحة والاقتصاد الوطني. كما أعرب عن ثقته بأن هذه الشراكة ستسهم في تعريف ملايين المسافرين الأوروبيين بالتراث الثقافي والتاريخي للأردن.

من جانبه، أكّد مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبد الرزاق عربيات، على الأهمية الاستراتيجية لشركة “رايان إير” في الترويج للأردن كوجهة سياحية منافسة وسهلة الوصول للسياح الأوروبيين منذ انطلاق الشراكة وبدء أولى رحلاتها في الأردن سنة 2018

وأوضح عربيات أن هذا التعاون حقّق نتائج ملموسة، تمثّلت في استقطاب أكثر من مليون زائر من أوروبا، وتنويع الأسواق المصدّرة للسياحة، وتحقيق أرقام قياسية في عدة مواسم.

كما شدّد عربيات على أهمية الحملات التسويقية المشتركة، مشيراً إلى أنها أصبحت أداة فعّالة لتعزيز حضور الأردن على الخريطة السياحية العالمية، مستهدفة فئات واسعة من المسافرين، من محبي الثقافة والمغامرة إلى العائلات، مع الحرص على تكييف الرسائل التسويقية وترجمتها محلياً لتتلاءم مع كل سوق أوروبي وتحقق أقصى أثر تسويقي.