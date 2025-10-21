إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز الصناعة الخضراء في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت وزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عن إطلاق مشاريع استراتيجية جديدة لتنفيذ “بروتوكول مونتريال” وتعديلاته، الهادفة إلى مساعدة القطاع الصناعي الأردني في التحول نحو بدائل وتقنيات صديقة للبيئة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، تحت شعار “من العلم إلى العمل العالمي” بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، تأكيدا على التزام الأردن بمسؤولياته الدولية في حماية البيئة.

وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان في حفل الإطلاق، أن المشروع يمثل محطة جديدة في مسار الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، مشيرا إلى أن تنفيذ تعديل كيغالي للأعوام 2024 – 2026 يجسد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق تنمية مستدامة واقتصاد أخضر يعزز تنافسية الصناعات الوطنية عبر تبني تقنيات حديثة ومستدامة.

من جانبها، أعربت الممثل المقيم لـ”اليونيدو” في الأردن المهندسة سلافة مدانات، عن اعتزاز المنظمة بالشراكة مع المملكة، مؤكدة أن الأردن يشكل نموذجا إقليميا في العمل المناخي والصناعي المستدام.

وقالت: “نفتخر بهذا التعاون الذي يعكس التزام الأردن بالتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويعزز الابتكار الصناعي كجزء من مسيرة التحول الأخضر”.

وشهد الحفل توقيع اتفاقيات ثلاثية بين وزارة البيئة و”اليونيدو” وعدد من الشركات الوطنية في قطاعي التبريد والتكييف، لبدء مرحلة جديدة من التعاون، تهدف إلى تطوير القدرات المحلية على استخدام مواد وتقنيات بديلة تحافظ على طبقة الأوزون وتحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

ويأتي المشروع منسجما مع رؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2033 التي تشكل خريطة طريق وطنية للنمو الشامل والمستدام، من خلال دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز التنافسية وتوسيع فرص العمل للشباب والنساء، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.

ويعد هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات المستدامة والتقنيات الخضراء، بما يسهم في حماية الكوكب وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكانت المملكة من أوائل الدول الموقعة على “اتفاقية فيينا” لحماية طبقة الأوزون و”بروتوكول مونتريال” وتعديلاته، بما فيها تعديل “كيغالي” عام 2019 ودخل حيز النفاذ بعام 2020، وحققت تقدما ملموسا في التخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، مثل مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) والهالونات وبروميد الميثيل، إضافة إلى برامج ناجحة للتخلص التدريجي من مركبات (HCFCs).