ولي العهد يؤكد أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في العقبة

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في العقبة، وتقديم الدعم لإنجاحها.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي العهد اجتماعا ضم رئيس وأعضاء مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لمتابعة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمستثمرين.
وشدد سموه على ضرورة تطوير الخدمات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة، وخصوصا في القطاعات الحيوية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ودعا سمو ولي العهد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز السلامة العامة في العقبة، لا سيما في المصانع، لضمان توفير بيئة عمل آمنة.
واستمع سموه إلى شروحات قدمها رئيس مجلس مفوضي السلطة شادي المجالي وأعضاء المجلس، حول خطط السلطة للسنوات الثلاث المقبلة، التي تركز على التنمية المستدامة وتعزيز البيئة الاستثمارية والسياحية في العقبة.
واستعرض المجالي أبرز مؤشرات الأداء المستهدفة والجدول الزمني لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، بهدف رفع كفاءة الخدمات وتوسيع قاعدة الاستثمارات النوعية ودعم برامج السياحة المستدامة بما يعزز مكانة العقبة كمركز اقتصادي وسياحي إقليمي.


