رئيس جامعة البترا يلتقي الطلبة المستجدين للعام الجامعي 2025/2026

وطنا اليوم:التقى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم الطلبةَ المستجدين للعام الجامعي 2025/2026 في اللقاء التنويري السنوي الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة، بحضور عمداء الكليات ومديري الدوائر الإدارية والعلمية في الجامعة.

وعبّر الدكتور عبد الرحيم عن سعادته بانضمام الطلبة الجدد إلى أسرة جامعة البترا، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل تقليدًا سنويًا يهدف إلى تعريف الطلبة الجدد برسالة الجامعة ورؤيتها وبأسرتها من أكاديميين وإداريين.

وأضاف قائلًا:

“لقد بدأتم اليوم مرحلة جديدة من حياتكم، مرحلة ستشكّل مستقبلكم العلمي والمهني والإنساني. رؤيتنا في جامعة البترا أن نكون الخيار الأفضل للعلماء والمتعلمين، ورسالتنا أن نرافقكم منذ البداية وحتى التخرج، لنساعدكم على تحقيق أحلامكم وصقل شخصياتكم وتزويدكم بالمعرفة والمهارة والقيم التي تؤهلكم لتكونوا قادة المستقبل.”

وأشار إلى أن التميّز في العصر الحديث يقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي: المعرفة، والمهارة، والكفايات الوجدانية والسلوكية، داعيًا الطلبة إلى الاستفادة من البيئة الجامعية الذكية والمستدامة التي توفرها الجامعة، والانخراط في الأنشطة اللامنهجية المتنوعة التي تسهم في تنمية شخصياتهم ومواهبهم.

كما أكد عبد الرحيم التزام الجامعة بتوفير بيئة جامعية خالية من التدخين، وحرصها على تعزيز السلوك الإيجابي والانضباط داخل الحرم الجامعي، مشيدًا بدور أعضاء الهيئة التدريسية في بناء العقول وصقل مهارات الطلبة، ومتمنيًا لهم سنوات جامعية مليئة بالنجاح والعطاء.

من جانبه، رحّب عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح بالطلبة الجدد، مؤكدًا أن عمادة شؤون الطلبة تعدّ البيت الثاني للطلبة والحاضنة الرئيسة لأنشطتهم واهتماماتهم. وأشار إلى أن العمادة تسعى إلى تنمية شخصية الطالب أكاديميًا ومهاريًا وإنسانيًا من خلال أقسامها المختلفة، مثل قسم النشاط الرياضي، والنشاط الثقافي والاجتماعي والفني، ومكتب تمكين القيادات الواعدة، ومكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، وقسم شؤون الطلبة الوافدين، وقسم الخدمات الطلابية، وقسم الأمن الجامعي.

وأوضح الملاح أن العمادة توفر منح تفوق رياضي وفني تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية، وتعمل على تمكين الطلبة من تطوير مهاراتهم القيادية والمهنية، إلى جانب تقديم خدمات الدعم والإرشاد والمشاركة في الأنشطة اللامنهجية التي تعزز الانتماء والابتكار.

واشتمل اللقاء على كلمات تعريفية لعمداء الكليات قدّموا خلالها نبذة عن كلياتهم وبرامجها الأكاديمية، كما دار نقاش مفتوح بين الطلبة ورئيس الجامعة والعمداء، أجابوا فيه عن استفسارات الطلبة وتطلعاتهم المستقبلية، في أجواء سادها الحوار البنّاء وروح الانتماء الجامعي.