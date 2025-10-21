بنك القاهرة عمان
طلب ملحوظ على الدينار عند شركات الصرافة

21 أكتوبر 2025
طلب ملحوظ على الدينار عند شركات الصرافة

وطنا اليوم:أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب ملحوظ على الدينار عند شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ما ينعكس على النشاط الاقتصادي بالمملكة.
وقال سلطان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الطلب الملحوظ على الدينار يشير إلى تنامي نشاط القطاع السياحي الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 6.8 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، ليصل إجمالي الإيرادات إلى نحو 6 مليارات دولار، ما انعكس على مختلف القطاعات الخدمية.
وأشار إلى مساهمة حوالات الأردنيين العاملين بالخارج في نشاط سوق الصرافة، حيث ارتفعت بنسبة 3.1 بالمئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي لتبلغ 3 مليارات دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024.
وبين أن قطاع الصرافة بالأردن شهد تطورا كبيرا بالسنوات الماضية من حيث الخدمات ومواكبة التطورات العالمية، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي من خلال سياسته في الحفاظ على السياسة النقدية بالمملكة وتعزيز الثقة بالدينار


