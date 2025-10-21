حماس: نجد صعوبة بالغة في استخراج جثامين الأسرى

وطنا اليوم:قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية الثلاثاء إن تصريحات الوسطاء والرئيس الأميركي تطمئن بانتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا جدية الحركة في تنفيذ اتفاق وقف القتال.

وقال الحية إن “ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأميركي يطمئننا أن الحرب في غزة انتهت”.

وأكد الحية جدية الحركة في استخراج جثامين كل الأسرى الإسرائيليين الذي قتلوا بقصف إسرائيلي على القطاع خلال حرب الابادة التي استمرت عامين.

وأضاف “نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق وقف الحرب”.

وشدد الحية على التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية.

وأعرب عن أمله في زيادة كميات المساعدات التي تدخل القطاع بموجب وقف إطلاق النار.

خطة مفصلة

يذكر أنه في 29 سبتمبر/أيلول 2025 أصدر البيت الأبيض خطة مفصلة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، متبوعة ببرنامج شامل لإعادة الإعمار وإعادة تنظيم الوضع السياسي والأمني في القطاع.

وفي 9 أكتوبر اتفقت حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى بعد مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ برعاية أميركية ووساطة من قطر ومصر وتركيا.

وفي 13 من ذات الشهر عقدت في مدينة شرم الشيخ فعاليات قمة السلام حول غزة برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

ووقّع قادة الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس.