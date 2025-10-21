بنك القاهرة عمان
ضبط 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق

21 أكتوبر 2025
ضبط 12 مليون حبة كبتاغون في ريف دمشق

وطنا اليوم:نفذت وزارة الداخلية السورية عملية أمنية أمس الإثنين، أسفرت عن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون بحوزة شبكة تهريب في ريف دمشق، وإيقاف المسؤول عنها وإحالته إلى القضاء، ضمن جهود مكثفة لمكافحة المخدرات وتجفيف منابع التهريب في البلاد بعد التغيير السياسي الأخير.
وتعد هذه الكمية من بين الأضخم التي تم ضبطها منذ استلام السلطة الانتقالية الحكم.
وأوضح العميد خالد عيد، مدير إدارة مكافحة المخدرات، في بيان نقلته الوزارة، أن “عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أفضت إلى ضبط كمية ضخمة من الكبتاغون في منطقة الضمير”، إضافة إلى توقيف المسؤول عن الشبكة.
وتمت مصادرة الكمية المضبوطة تمهيدا لإتلافها، فيما أحيل الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
يذكر أن الكبتاغون شكل المصدر الرئيسي للصادرات السورية خلال سنوات الحرب التي اندلعت عام 2011، وكان الاتجار بهذه المادة يمثل أحد أهم مصادر تمويل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن بين الحين والآخر ضبط كميات كبيرة من هذه المادة المخدرة.


