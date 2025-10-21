رئيس وزراء كندا: سنعتقل نتنياهو إذا وصل بلادنا

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أنه سيلتزم بقرار سلفه جاستن ترودو، بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

وأكد كارني، في تصريح صحفي، الاثنين، أنه سيعتقل نتنياهو إذا وصل كندا تنفيذا لأمر المحكمة.

وأضاف كارني أن “هذا الموقف يعكس قيم الكنديين الأساسية في دعم العدالة الدولية”، مشيرا إلى أن قرار كندا الأخير بتأكيد دولة فلسطينية في الأمم المتحدة كان رد فعل مباشرا على “أفعال حكومة نتنياهو التي تهدف إلى إنهاء أي إمكانية لدولة فلسطينية، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وسياسة كندا منذ 1947”.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن “هذا الالتزام لا يتعارض مع دعوته لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل الدولتين، لكنه ضروري للحفاظ على مصداقية كندا دوليا”.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية اعترفت في 5 فبراير 2021 بفلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، ما منحها اختصاصا قضائيا يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.

وفي 3 مارس 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة عن بدء تحقيق رسمي في الوضع الفلسطيني، وفي 23 سبتمبر 2024، قدمت إسرائيل اعتراضها على اختصاص المحكمة، بموجب المادة (19/ 2) من النظام الأساسي.

وبعد شهرين، في 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.