موسكو: الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب

وطنا اليوم:قال سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، إن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي – الناتو – تستعد للحرب مع روسيا.

وأضاف ناريشكين خلال اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في سمرقند: “نرى بالتأكيد أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب مع بلدنا”، وذلك وفق ما بثته وكالة ريا نوفوستي للأنباء، ووكالة سبوتنيك للأنباء.

وتابع: “قد تم تحديد مهمة تزويد قوة الرد السريع التابعة لحلف الناتو المخصصة لهذا الغرض بجميع الموارد اللازمة على وجه السرعة. وقد أطلقت عملية لزيادة إنتاج المجمع الصناعي العسكري الأوروبي بشكل كبير”، مضيفا “أصبحت تمارين التعبئة وحملات الدعاية بين السكان حول العدوان الحتمي من موسكو منتظمة”.

وشدد ناريشكين على أن ضبط النفس والقدرة على التسوية والمسؤولية مطلوبة الآن لتجنب صراع مسلح عالمي جديد، مشيرا إلى أن روسيا لاحظت في السنوات الأخيرة “نشاطا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية”، مؤكدا في الوقت نفسه أنه “يتعين على الغرب أن يتخلى عن سياسة عسكرة القارة”.

واتهم مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، كييف بتجاهل التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء مناقشات بناءة لحل الأزمة، قائلا: “كييف تتجاهل علنا التزام إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بإجراء مناقشات بناءة حول سبل حل النزاع الأوكراني”.