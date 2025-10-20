بنك القاهرة عمان
سعر بيع الذهب عيار 21 يرتفع إلى 89 دينارا

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، مساء اليوم الاثنين، إلى 89 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 85.4 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة المسائية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 101.75 و 78.8 و 60 دينارا على التوالي.


