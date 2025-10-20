بنك القاهرة عمان
الشوبكي يرجّح تخفيض أسعار البنزين في تسعيرة تشرين الثاني

20 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:رجّح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين 90 والبنزين 95 بمقدار قرش ونصف لكل لتر، مع تثبيت أسعار الديزل والكاز في تسعيرة شهر تشرين الثاني المقبل.
وقال الشوبكي إن المعدل الشهري العالمي لأسعار النفط الخام تراجع من 67 إلى 63 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته نحو 6%، إلا أن أسعار المشتقات النفطية المكررة حافظت على استقرار نسبي نتيجة موسم الصيانة في المصافي العالمية وشح قدرات التكرير.
وأضاف أن رغم انخفاض المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلا أن الأسواق بدأت تتعامل مع وفرة نسبية في المعروض في ظل حالة عدم اليقين بالاقتصاد العالمي وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى مضيّ تحالف أوبك بلس في خطته لزيادة الإنتاج تدريجيًا.
وأشار الشوبكي إلى أن سعر برميل النفط تراجع بنحو 20% منذ بداية عام 2025، في حين لم تنعكس هذه التراجعات بشكل ملموس على الأسعار المحلية، نتيجة السياسات الحكومية الحالية، وخاصة حجم الضريبة الثابتة المقطوعة المفروضة منذ عام 2019.
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت في تسعيرة شهر تشرين الأول الحالي رفع أسعار البنزين بنوعيه بمقدار 5 فلوس للتر الواحد، ورفع سعر الديزل بقرش واحد، مع تثبيت سعر الكاز، لتصبح الأسعار السارية حاليًا على النحو التالي:
•بنزين 90: 85.5 قرش/لتر
•بنزين 95: 108 قرش/لتر
•ديزل: 68.5 قرش/لتر
•كاز: 62 قرش/لتر

