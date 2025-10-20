انتهاء التسجيل الأولي للحج مساء الأحد المقبل

وطنا اليوم _

ينتهي التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، مساء يوم الأحد المقبل، بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء التسجيل الأولي للحج عبر منصة التسجيل الإلكترونية: https://hajj.gov.jo/reg.

ويُشترط للتسجيل أن يكون المتقدِّم (الأصيل) من مواليد 31/12/1980 فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، فضلًا عن إحضار شهادة من وزارة الصحة تثبت خلوّه من الأمراض التي حدّدتها وزارة الحج والعمرة السعودية، وهي: فشل أحد الأعضاء الرئيسة (القلب، الرئتان، الكبد أو الكليتان)، والأمراض العصبية أو النفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية شديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الشهرين الأخيرين أو الحمل الخطر في جميع مراحله، إضافة إلى مرض السرطان النشط الذي يستدعي تلقي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي، والأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة (مثل الدرن المفتوح “السل الرئوي”).

كما يتطلّب من كل مرشح تحققت فيه شروط التسجيل، دفع مبلغ (200) دينار للمسجِّل الأصيل فقط، وهي قابلة للاسترداد.