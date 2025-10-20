بنك القاهرة عمان
ترمب يؤكد مجدداً رغبته بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن

20 أكتوبر 2025
A boy sits on a cart loaded with belongings as Palestinians flee Rafah towards Khan Yunis in the southern Gaza Strip, on April 2, 2025. Israel's Defence Minister announced on April 2, a major expansion of military operations in Hamas-run Gaza, saying the army would seize "large areas" of the Palestinian territory. (Photo by Eyad BABA / AFP)

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لا يوجد “جدول زمني قطعي” لنزع سلاح حركة حماس.
وأضاف أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يعتمد على تطور الأوضاع ميدانيا وسياسيا خلال المرحلة المقبلة.
كما أوضح ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن التوصل إلى الاتفاق لم يكن ممكنا “إلا بعد إقصاء إيران من هذا المسار والقضاء على قدراتها النووية”، لافتا إلى أن إدارته تتابع التطورات في قطاع غزة عن كثب.
وتابع، “ليس هناك جدول زمني، وليس هناك مسار صارم، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور”، مشيرا إلى أن على حماس “القيام بما يقع على عاتقها خلال هذه المرحلة”.
وردا على سؤال عن خططه لتطوير غزة قال ترامب، “لقد أحببتها كمكان يمكن أن نطلق عليه مكان الحرية. سنعمل على أن يحصل جميع الأشخاص الذين يعيشون هناك على منازل لائقة في مختلف أنحاء المنطقة. فمصر لديها الكثير من الأراضي، والأردن لديها الكثير من الأراضي”.
والخميس الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقيام بعمل عسكري ضد حركة حماس في غزة، في أعقاب تصريحات سابقة يؤيد فيها ما تقوم به الحركة ضد عملاء الاحتلال.
وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشيال، “إذا استمرت حماس في قتل الناس.. فلن يكون أمامنا خيار سوى الدخول هناك وقتلهم”.
وتأتي هذه التصريحات مناقضة لتصريحات ترامب الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي، قال فيها إن إعدام حركة حماس مجموعة من العملاء لإسرائيل في قطاع غزة، لم يزعجه “لا بأس بذلك. اثنتان من العصابات السيئة جدا”.
وسبق أن تحدث ترامب خلال الأيام الماضية، عن ضرورة أن تتخلص حماس من سلاحها أو تُجبر على ذلك


