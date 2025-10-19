البلاونة : تقديم قروض بدون فوائد بالشراكة مع القطاع الخاص

وطنا اليوم _

قال مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد دوجان البلاونة، إن المؤسسة أطلقت مبادرة جديدة تُعد الأولى من نوعها، تهدف إلى دعم المزارعين من خلال تقديم قروض بدون فوائد، بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً بنقابة تجار المواد الزراعية.

وأضاف البلاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الأولويات التنموية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، وتجسيداً لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في توفير حلول تمويلية مستدامة تُسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته.

وبيّن أن المؤسسة، وانطلاقاً من دورها في تقديم حلول تمويلية للعاملين في القطاع الزراعي من مزارعين وموردي خدمات على طول سلسلة القيمة الزراعية، عملت على التشاور مع ممثلي المزارعين واتحادهم ونقابة تجار المواد الزراعية، للوصول إلى صيغة تمويلية مشتركة تحقق الفائدة لجميع الأطراف: المؤسسة، والمزارع، والمورّد.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى حماية المزارع وتخفيف الأعباء المالية عنه من خلال إلغاء الفوائد، وتقديم الموردين أسعاراً تفضيلية لمستلزمات الإنتاج، وتحملهم لتكاليف القرض نيابة عن المزارع. كما تدعم المبادرة الموردين من القطاع الخاص وتحميهم من مخاطر الذمم المالية، إذ ستقوم المؤسسة بدفع أثمان المواد الزراعية مباشرة للموردين، بما يحسّن من التدفقات النقدية لديهم، ويُسهم في رفع كفاءة التمويل الزراعي وضمان تحقيق أهدافه التنموية المباشرة.

وأكد البلاونة أن المبادرة تمثل ترجمة عملية للشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.