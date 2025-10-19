بنك القاهرة عمان
السماح لكل عائلة قادمة من فلسطين بإدخال خمس تنكات من زيت الزيتون

4 ثواني ago
السماح لكل عائلة قادمة من فلسطين بإدخال خمس تنكات من زيت الزيتون

وطنا اليوم:عقدت وزارة الزراعة، اجتماعًا تشاوريا، الأحد، لمتابعة واقع أسعار زيت الزيتون ودراسة كميات الإنتاج للموسم الحالي، في ظل تحديات يشهدها السوق وارتفاع أسعار زيت الزيتون مقارنة بالمواسم السابقة، ومناقشة الخيارات الممكنة لضمان استقرار السوق وحماية مصالح كل من المزارع والمستهلك.
وضم الاجتماع الأمين العام للوزارة محمد الحياري ورئيس الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة ونقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي.
واتفق المجتمعون على مواصلة رصد الأسعار والكميات المنتجة وفي حال استمرار ارتفاع الأسعار، سيتم فتح باب استيراد زيت الزيتون من مناشئ مختلفة وموثوقة لتغطية احتياجات السوق المحلي من زيت الزيتون.
كما تقرر السماح لكل عائلة قادمة من دولة فلسطين بإدخال خمس تنكات من زيت الزيتون للاستخدام الشخصي، ضمن كميات محددة وبما يراعي الإجراءات والتعليمات النافذة.
وأكد المشاركون على أهمية تحقيق التوازن بين مصلحة المزارعين والمستهلكين، وضرورة اتخاذ إجراءات تضمن توفر زيت الزيتون بالجودة والسعر المناسب، مع الحفاظ على استدامة القطاع الزراعي ودعم المنتج الوطني.


