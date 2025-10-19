بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

مقتل جنديين “إسرائيليين” بانفجار عبوة بآلية في رفح

45 ثانية ago
مقتل جنديين “إسرائيليين” بانفجار عبوة بآلية في رفح

وطنا اليوم:أفادت مصادر عبرية، اليوم الأحد، بمقتل جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في حدث أمني خطير وقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في خرق هو الأعنف لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام.
ووقع انفجار استهدف آلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال، يُشتبه بأنه ناتج عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع أو تفجير عبوة ناسفة بحسب مزاعم الاحتلال، مما دفع قوات الاحتلال للرد الفوري بغارات جوية على المنطقة.
ووفقاً للتقارير الأولية الصادرة عن جيش الاحتلال ، استهدف الانفجار آلية هندسية كانت تعمل في منطقة رفح.
وتشير الشكوك إلى أن مسلحين فلسطينيين نفذوا الهجوم باستخدام صاروخ مضاد للدروع أو عن طريق تفجير عبوة ناسفة تم زرعها مسبقاً. وقد تم استدعاء قوات كبيرة من جيش الاحتلال إلى مكان الحادث.
وكشفت بأن نتنياهو يقيم الوضع الأمني في قطاع غزة مع وزير جيشه يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين للرد على ما وصفته بخرق وقف إطلاق النار في رفح جنوبي قطاع.
كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن الغارات على رفح في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.بالتزامن مع حادث رفح، وقع حدث أمني آخر في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. ووفقاً لجيش الاحتلال، قامت قوات من لواء “جفعاتي” بقتل مسلحين اثنين بعد أن تسللا عبر “الخط الأصفر” (خط الانسحاب المتفق عليه بموجب الاتفاق) واقتربا من القوات بشكل شكل تهديداً لحياتهم، بحسب زعم الاحتلال.
وتأتي هذه التطورات الميدانية الخطيرة لتلقي بظلال كثيفة من الشك حول مدى صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش، الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية ويهدف لإنهاء حرب استمرت لعامين. وتزيد هذه الخروقات من مخاوف انهيار الاتفاق وعودة المواجهة الشاملة إلى قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:19

بعد 8 أعوام .. رونالدو يعيد مشهد كامب نو إلى الأول بارك

12:13

أورنج الأردن وشركة النقليات السياحية الأردنية (جت) توقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول اتصالات متكاملة

12:08

التصريحات الملكية وأصداؤها في الصحافة الإسرائيلية: قراءة في الموقف الأردني من نتنياهو

12:04

السعودية.. دولة تُعيد تعريف النهضة الحديثة

12:04

ويتكوف وكوشنر سيصوغان خطة لنزع سلاح حماس

11:58

الاحتلال يهاجم رفح بعد وقوع تبادل إطلاق نار ونتنياهو يقيّم الوضع

11:44

موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار لنهاية أيلول

11:39

لاحتواء الأزمة.. النائب الدكتور حسين العموش يُسلم مذكرة باسم المواقع الإخبارية إلى نقابة الصحفيين

11:38

حين يتحدث الملك، تصمت الضوضاء

11:35

بلدية غزة تبدأ فتح الشوارع المغلقة بعد وقف إطلاق النار وسط دمار واسع

10:54

زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

10:51

أبو علي: نظام الفوترة إصلاحي ولا يهدف إلى فرض أو زيادة ضرائب

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025