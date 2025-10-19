الاحتلال يهاجم رفح بعد وقوع تبادل إطلاق نار ونتنياهو يقيّم الوضع

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن سلاح الجو يهاجم في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومن وصفتهم بالمسلحين، وكدت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يقيّم الوضع الأمني في غزة مع وزير الدفاع ومسؤولين للرد على خرق وقف إطلاق النار.

وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقيم الوضع الأمني في قطاع غزة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين للرد على ما وصفته بخرق وقف إطلاق النار في رفح جنوبي قطاع.

كما نقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن الغارات على رفح في محاولة لحماية مليشيات ياسر أبو شباب.

وفي وقت سابق أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطِرة والمتكررة، بلغت 47 خرقا موثقا.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان، أن هذه الخروقات تنوعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المدنيين، في ممارسات “تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال رغم إعلان وقف الحرب”.

وأشار البيان إلى أن هذه الاعتداءات نفذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات المسيّرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية، وتنفذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين.

وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى اتفاق عبر الوسطاء لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا لخطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي “الخط الأصفر”، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.