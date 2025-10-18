بنك القاهرة عمان
وزير السياحة يشارك في مؤتمر الهيئات الكاثوليكية للحج ويؤكد اهتمام جلالة الملك بحماية المواقع المقدسة

وطنا اليوم-شارك وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، في المؤتمر الدولي للهيئات الكاثوليكية المعنية بالحج، المنعقد في مدينة روما في ايطاليا، يرافقه مدير عام هيئة موقع المغطس، حيث قدّم عرضاً تناول خلاله الأهمية الدينية التي يحظى بها الأردن على خارطة الحج المسيحي في المنطقة والعالم.

وأكد الدكتور حجازين، في كلمته أن الأردن بقيادة ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، يولي اهتماماً كبيراً بالمواقع الدينية المقدسة وبخاصة مواقع الحج المسيحي، مشيراً إلى أن المملكة تحتضن عشرات المواقع المرتبطة بالكتاب المقدس، من بينها خمسة مواقع اعتمدها الفاتيكان رسمياً كمواقع حج مسيحي.

وبين، أن هذا الاهتمام الملكي تجسّد في التوجيهات المستمرة لحماية هذه المواقع وتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية فيها، وبشكل خاص موقع المعمودية (المغطس)، الذي يُعد من أهم المواقع الدينية في العالم المسيحي.

ولفت الدكتور حجازين، إلى دعوة جلالة الملك لقداسة البابا خلال اللقاء الأخير في الفاتيكان لزيارة الأردن والاطلاع على ما يحتضنه من إرث ديني وإنساني يجسد قيم الوئام والعيش المشترك بين أتباع الديانات.

من جانبه، قدّم مدير عام هيئة موقع المغطس عرضاً تناول فيه الأهمية التاريخية والروحية لموقع المغطس، وارتباطه بعدد من المواقع الدينية الأخرى في المملكة، مؤكداً الدور الريادي للأردن في الحفاظ على هذا التراث الفريد وتقديمه للعالم كرمز للسلام والتسامح.


