مصادر: 700 شاحنة فقط دخلت غزة خلال أسبوع

وطنا اليوم:انقضى الأسبوع الأول على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وضع حدا لحرب إسرائيلية دموية ومدمرة استمرت عامين كاملين على قطاع غزة.

وبموجب هذا الاتفاق كان يفترض أن تسمح إسرائيل بدخول 600 شاحنة من المساعدات والإمدادت الإنسانية المتنوعة، إضافة إلى شاحنات بضائع وسلع تجارية للقطاع الخاص، من أجل الاستجابة للإغاثة العاجلة لنحو مليونين و300 ألف فلسطيني، عانوا ويلات الحرب والحصار والتجويع.

وتؤكد مصادر في هيئات دولية ومحلية، أن دولة الاحتلال لم تفِ -حتى كتابة هذا التقرير- بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وتتذرع بحجج واهية، وتضع عراقيل أمام تدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية والإغاثية، وأهمها مستلزمات الإيواء العاجل، وتلك الخاصة بالقطاع الصحي، وآليات وأدوات التعامل مع الركام والأنقاض، وصيانة المرافق والقطاعات الحيوية.

وقالت مصادر ميدانية، الجمعة، إنّ من المفترض إدخال 4200 شاحنة مساعدات أسبوعيا بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن ما تمّ إدخاله إلى غزة لم يتجاوز 700 شاحنة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر، أن المؤسسات الإغاثية ما تزال تطالب بتدفق المساعدات بكميات وافرة إلى القطاع، مشيرا إلى أن البروتوكول الإنساني المتفق عليه لوقف إطلاق النار بشأن إدخال المساعدات لم يطبّق.

وكان برنامج الأغذية العالمي قال، إن لديه الغذاء والفرق والشبكات التي تُمكّنه من إطعام جميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر شريطة صمود وقف إطلاق النار.

وأشار البرنامج عبر منصة “إكس” الجمعة، إلى استعداده لزيادة المساعدات الغذائية لغزة، عقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الحالي.

وأضاف البرنامج الأممي: “نحتاج إلى وصول مستدام وبيئة عمل مستقرة حتى نواصل عملنا ونصل إلى الجميع في القطاع”.

وتابع: “لدينا الغذاء والفرق والشبكات اللازمة لإطعام جميع فلسطينيي قطاع غزة لمدة 3 أشهر، مشددا على ضرورة صمود وقف إطلاق النار لتحقيق ذلك.

والأربعاء، شدّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، على أنّ القطاع “بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم”.

وتحدث المصادر، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاك وقف إطلاق النار بشكل يومي، إذ استهدفت الجمعة حافلة كانت تقلّ نازحين ممّا أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.

وأضاف أن قوات الاحتلال قصفت بالمدافع المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ولم يسجل وقوع شهداء أو إصابات